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Havaların serinlemesi bot ve mont satışlarını artırdı

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Havaların serinlemesi bot ve mont satışlarını artırdı

Yurdun birçok kesimini etkisi altına alan yağışlar İstanbul'da aralıklarla devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - Yurdun birçok kesimini etkisi altına alan yağışlar İstanbul'da aralıklarla devam ediyor. Yağışların etkisiyle bot ve montlar rağbet görmeye başladı. Mağazalarda yoğunluk yaşanırken mağaza sahipleri de bu durumdan memnun olduklarını söylediler.

İstanbul'da aralıklarla yaşanan yağmur yağışı ve havaların serinlemesi bot ve mont satışlarını arttırdı. Bütçelerine göre alışveriş yapan vatandaşlar daha çok bot ve montlara talep gösteriyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi mağaza sahiplerinin yüzünü güldürmeye başladı.

"MONT SATIŞLARIN YÜZDE 50 BİR ARTIŞ VAR"

İşlerin yakın zamana kadar durgun olduğunu ifade eden mağaza sorumlusu Veysel Baylan, "Mont satışlarımız yakın zaman kadar çok iyi değildi. Fakat havaların yağışlı olmasından dolayı mont satışlarımızda bir artış oldu. Yüzde verecek olursak da yüzde 50 bir artış var. Havalar böyle devam ederse işler daha da artacaktır. Mont fiyatlarımız ise 150 ila 350 TL arasında değişiklik gösteriyor" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA TAM MONT ALMA ZAMANI"

Havaların serinlemesi ve yağmurların yağmasından dolayı mont satışlarında artış olduğunu vurgulayan mağaza sahibi Samet Yaldız, "Havaların mevsim normalleri üzerinde gitmesinden dolayı işlerimiz oldukça durgundu. Havaların daha da soğuması ve karında yağması ile birlikte işlerin daha da artacağını düşünüyorum. Mont fiyatlarımız da 170 ila 350 TL arasında değişiyor. Fiyatlar daha da artacaktır. Şu anda tam mont alma zamanı" ifadelerini kullandı.

"ERKEK VE BAYAN MODELLERDE POSTALLAR DAHA ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR"

Bu ay özellikle postal botlara talep olduğunu vurgulayan mağaza sahibi Ramazan Combaş, "Yağmurun yağması ve havaların soğuması ile bot satışlarında yüzde 40-50 bir artış var. Fiyatların artması illa ki vatandaşların bütçelerini zorluyor. Erkek ve bayan modellerde postal modeller daha çok rağbet görüyor. Bot fiyatları bizde hakiki deri olarak 250 ila 380 TL'ye kadar gidiyor. Her vatandaşın bütçesine göre hakiki deri bot satıyoruz. Vatandaşın iyi bir bot almak istiyorsa ve ayak sağlığına önem göstermek istiyorsa öncelikle hakiki deri bot alması gerekiyor"

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Havaların serinlemesi bot ve mont satışlarını artırdı

Havaların serinlemesi bot ve mont satışlarını artırdı

Havaların serinlemesi bot ve mont satışlarını artırdı

Havaların serinlemesi bot ve mont satışlarını artırdı

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Haber: Havaların serinlemesi bot ve mont satışlarını artırdı - Haberler
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