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Hasadı başlayan kuru soğan alım fiyatı ile üreticiyi mutlu etmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hasadı başlayan kuru soğan alım fiyatı ile üreticiyi mutlu etmedi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ekimi yapılan kuru soğanda hasat dönemi başlarken, üreticiler tüccarların 70-80 kuruş arasında yaptığı alımdan şikayet ederek, fiyatların üreticilerin yüzünü güldürmediğinden dert yakındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ekimi yapılan kuru soğanda hasat dönemi başlarken, üreticiler tüccarların 70-80 kuruş arasında yaptığı alımdan şikayet ederek, fiyatların üreticilerin yüzünü güldürmediğinden dert yakındı.

Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz nisan Ayında ekimi yapılan kuru soğanda hasat dönemi başladı. Mutfaklarla birlikte yemeklerin vazgeçilmezi olan kuru soğan toplanmaya başladı. Hasadı yapılan soğan da Bolvadin ilçesinde verimin bu yıl yüksek olduğu kaydedildi. Hasat döneminde sabah erken saatlerde sökümü yapılan soğanlar ardından çuvallara konularak soğuk hava depolarına taşınıyor. Tarım işçileri tarafından sabah gün ağardığında başlayan hasat öğlen saatlerinde sona eriyor.

İlçede soğan ekimi gerçekleştiren Erkan Koyuncu isimli üretici, 70-80 kuruş arasında değişen alım fiyatlarının kendilerini mutlu etmediğinden dert yakındı. Koyuncu, "Soğan ektik ve verim güzel oldu. 4-5 ton arası verim oldu. Gelen arkadaşlar 70-75 kuruş arası fiyat veriyorlar. Bizim maliyetimiz kilogramda 75-80 kuruş arasında. Gübreye, elektriğe zam geldi ve alım fiyatları bizleri kurtarmıyor. Yetkililerden özellikle alım fiyatları konusunda bizlere yardımcı olmalarını ve olaya çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Hasadı başlayan kuru soğan alım fiyatı ile üreticiyi mutlu etmedi

Hasadı başlayan kuru soğan alım fiyatı ile üreticiyi mutlu etmedi

Hasadı başlayan kuru soğan alım fiyatı ile üreticiyi mutlu etmedi

Hasadı başlayan kuru soğan alım fiyatı ile üreticiyi mutlu etmedi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Hasadı başlayan kuru soğan alım fiyatı ile üreticiyi mutlu etmedi - Haberler Ekonomi
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