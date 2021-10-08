Harran Üniversitesinde Dijital Tarım Üssü Araştırma Alanı açıldı

Harran Üniversitesinde (HRÜ), dijital tarım teknikleriyle yetiştirilen ürünlerin sergilendiği "Dijital Tarım Üssü Araştırma Alanı" hizmete açıldı.

Üniversite yerleşkesi içerisindeki 20 dönümlük araştırma alanında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile HRÜ Ziraat ve Mühendislik fakültelerindeki bilim insanlarının, dijital yöntemlerle yaptıkları deneme tarımsal ürünler ile teknikler çiftçilere uygulamalı anlatılacak.

HRÜ Osmanbey Yerleşkesi'nde yapılan açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, üniversite ve bilim insanları olarak ilimi, bilimi, tecrübeyi topluma ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

HRÜ olarak birçok alanda olduğu gibi tarım alanında güzel projeler yürüttüklerini belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 5-6 yıldır hassas tarım, dijital tarım ve benzeri projeler ortaya çıkmaya başlamıştı ama bunların bir sistematik çerçeve içerisinde, organizasyonla görünür bir hale getirilmesi gerekiyordu. Ben hocalarıma bunu yapmaları gerektiğini öngördüm. Birlikte çalışma kültürü, yapılan çalışmaların disiplinler arası olması ve bunun sonunda da çalışmaların topluma yararlı hale getirilmesi çok önemlidir. Hocalarımız büyük gayretlerle yaptıkları çalışmaları ve yenilikleri çiftçilerimize sunmaya çalışıyorlar. Tüm hocalarımızın bölgemizin yararına şehrimizin çıkarına uygun araştırmalar yapmasını istiyoruz. Şehirle kaynaşmak, bütünleşmek ve bilgilerimizi aktarmak istiyoruz. Bu bizim misyonumuzdur, vazifemizdir"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkanı Nusret Mutlu da kurum olarak bölgede tarımın daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için büyük çaba ve destek sunduklarını ifade etti.

HÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ise su ve gübre gibi önemli tarımsal ihtiyaçların geleneksel yöntemler yerine dijital teknolojiler kullanılarak yönetilmesinin verimi arttırdığı gibi ortalama yüzde 30 su ve gübre tasarrufu sağladığını söyledi.

Son yıllarda kuraklık ve yüksek gübre fiyatlarının üreticileri derinden etkilediğine dikkati çeken Çullu, geleneksel sulama ve gübrelemenin verimi artırmak yerine çoğu zaman verimi düşürebildiği gibi toprak ve su kaynaklarına zarar verdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, dijital tarım yöntemleri ve bu yöntemlerle ekimi yapılan ürünler katılımcılara gösterildi.