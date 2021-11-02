Hamsinin kilosu 10 TL'ye düştü, vatandaşlar kilolarca aldı - Haberler
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Hamsinin kilosu 10 TL'ye düştü, vatandaşlar kilolarca aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hamsinin kilosu 10 TL'ye düştü, vatandaşlar kilolarca aldı

Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu tezgahlara ucuzluk olarak yansıdı.

EDİRNE (İHA) - Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu tezgahlara ucuzluk olarak yansıdı. Edirneliler, ucuzlayan hamsi balığını torba torba alıp, buzluklara depolamaya başladı.

Av yasağının kalktığı ilk günlerde Edirne'de, balıkçı tezgahlarında 40 TL'den satılan hamsi, son günlerde Karadeniz'de yaşanan bollukla 10 TL'ye geriledi. Hamsi fiyatlarının ucuzladığını gören Edirneliler, bu durumu fırsata çevirdi. Sabahın erken saatlerinde balık pazarına gelen Edirneliler, ucuzlayan hamsiyi poşet poşet satın alıp, buzluklarda depolamaya başladı.

Vatandaşların ortalama en az 5 kilo hamsi balığı aldığını söyleyen balıkçı Emekcan Taşdelen, yaşanan ucuzluğun hem kendilerini hem de vatandaşları memnun ettiğini belirtti. Bir diğer balıkçı Hamza Köksoy da, vatandaşlara bu durumu fırsata çevirmeleri çağrısında bulundu.

(Şener Urfa/İHA)

Hamsinin kilosu 10 TL'ye düştü, vatandaşlar kilolarca aldı

Hamsinin kilosu 10 TL'ye düştü, vatandaşlar kilolarca aldı

Hamsinin kilosu 10 TL'ye düştü, vatandaşlar kilolarca aldı

Hamsinin kilosu 10 TL'ye düştü, vatandaşlar kilolarca aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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