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Hamsinin fiyatı dibi gördü: 7,5 lira

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hamsinin fiyatı dibi gördü: 7,5 lira

Sinop'ta hamsinin kilogramı 7,5 TL'ye liraya kadar geriledi.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta hamsinin kilogramı 7,5 TL'ye liraya kadar geriledi.

Karadeniz'de av sezonunun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsiyle dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin ilk çıktığında kilogramı 30 TL'den alıcı bulurken şimdi ise 7,5 TL'ye kadar düştü.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Balık gemilerimiz son günlerde tonlarca hamsi yakalıyor. En son 10 TL'ye indirmiştik, şimdi ise 7,5 TL'ye geriledi. Balık bollaştıkça fiyatı da düşüyor. Vatandaşlarımız bol bol balık yesin diye bu fiyata indirdik. Hamsiye yoğun rağbet var" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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