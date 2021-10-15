Hamsinin fiyatı bir günde ikiye katlandı

TRABZON (İHA) - Trabzon'da dün tezgahlarda kilosu 10 TL'den satılan hamsinin bugün itibariyle fiyatı ikiye katlanarak 20 TL'ye çıkarken, fiyat rekoru ise 150 TL'den satılan mezgitte oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toptancı Balık Hali'nde satışa sunular yüzlerce kasa hamsi kısa sürede tükenirken bazı balıkçı esnafı hamsi alamadan geri döndü. Sabah saatlerinden itibaren hamsi almak için bekleyen esnaflar hamsi alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Toptancı Balık Hali'nde fiyat rekoru mezgitte olurken mezat usulüyle yapılan satışta iri mezgitin kilosu 100 TL'ye kadar yükseldi. Tezgahlarda ise iri mezgitin fiyatı 125-150 TL arasında satılırken, diğer balık çeşitlerinin fiyatı da önceki günlere oranla biraz yüksek olduğu gözlendi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, fiyat rekorunun mezgitte olduğunu belirterek "Hamsi bugün biraz az geldi. Dün itibariyle kilosunu 15 TL'den satıyorduk bugün 20 TL. İlerleyen zamanlarda ne olacağını bilmiyoruz. Palamut 35-40 TL. İstavrit dün 10 TL idi bugün 15 TL. Mezgit toptan 100 TL'ye satıldı, 50 TL'ye satılan oldu. Çinekop 30 TL. Mezgit az olduğundan fiyatı bu kadar pahalı oldu. Dolayısıyla iri olunca fiyatı da yükseliyor. Mezgit şu ana kadar bir ki kez 100 TL'nin üzerine çıktı. Son zamanlarda ilk kez toptan 100 TL'ye mezgit satıldı. Mezgit satışımız ise 125-150 TL. Sezon şu ana kadar iyi gidiyor diyebiliriz. Bu sezon hamsi erken başladı şu ana kadar iyi gitti. Bugün az çıkınca fiyatı da arttı, ilerleyen zamanlarda çok olacak görüntüsü veriyor" dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise "Dün hamsinin kilosunu 10-15 TL'den satıyorduk bugün ise az geldiği için fiyatı 20 TL. Deniz suyu sıcak olduğu için balık az geliyor diyebiliriz. İstavrit 15 TL, palamut 35-40 TL, çinekop 35-40 TL, levrek, çupra 60 TL, mezgit 30-35 TL. Dün 10 TL olan hamsi bugün 20 TL olunca vatandaş da fiyat konusunda tedirginlik yaşadı. Onlarda haklı yapacak bir şey yok. Bu sezon en ucuz balık hamsi ve istavrit oldu. Sezondan umutluyum ilerleyen günlerde daha da iyi olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

(Bekir Koca/İHA)