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Hamsi hariç bütün balık çeşitlerinde fiyat artışı görülüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hamsi hariç bütün balık çeşitlerinde fiyat artışı görülüyor

Balık tezgahlarında birçok farklı çeşitte fiyat artışı görülürken, hamsideki bolluktan kaynaklanan düşüş devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Balık tezgahlarında birçok farklı çeşitte fiyat artışı görülürken, hamsideki bolluktan kaynaklanan düşüş devam ediyor.

Eskişehir'de balık tezgahlarındaki fiyatlar her gün değişkenlik gösteriyor. Balık bolluğuna göre değişen fiyatlar, vatandaşların balık tercihini de etkiliyor. Geçtiğimiz hafta 15 TL'den başlayan balık çeşitlerinin fiyatlarında, bu hafta ortalama 15 TL civarında artış yaşandı.

Eskişehir'de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, "Balık azaldı. Çinakop geçenlerde 30-35 TL'ydi, şimdi 50 TL'ye çıktı. Uskumru 15 TL'ydi, 30 TL'ye çıktı. İstavrit de aynı şekilde 15 TL iken 25 TL oldu. Ama bu günlerde bolluk hamside var. Hamsinin kilosu 20 TL şu an. Hamsi bol, ucuz, bol bol satıyoruz. İlerleyen günlerde de 10-15 TL'ye kadar satılacağını düşünüyoruz. Çinakopta düşüş bekliyoruz. Lüferin bolluğu bitti, şimdi çinakop başlıyor. Çinakopun önümüzdeki günlerde 25 TL'ye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Hamsi hariç bütün balık çeşitlerinde fiyat artışı görülüyor

Hamsi hariç bütün balık çeşitlerinde fiyat artışı görülüyor

Hamsi hariç bütün balık çeşitlerinde fiyat artışı görülüyor

Hamsi hariç bütün balık çeşitlerinde fiyat artışı görülüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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