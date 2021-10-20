Hamsi bolluğu tezgahlarda fiyatlara yansıdı - Haberler
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Hamsi bolluğu tezgahlarda fiyatlara yansıdı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Hamsi bolluğu tezgahlarda fiyatlara yansıdı

"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsinin bol yakalanmasıyla fiyatlar gerilemeye başladı.

"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsinin bol yakalanmasıyla fiyatlar gerilemeye başladı.

Sezon başında 40 liradan satılan hamsinin fiyatı düşmesi hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.

Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy, AA muhabirine denizlerdeki hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını söyledi.

Hamsi bereketi yaşandığını belirten Köksoy, "Hamsinin en güzel ve bol dönemindeyiz. Tezgahlarımız hamsiyle dolu. Fiyat 15 lira, önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. 10 liraya düşecektir. Herkesi bol bol balık yemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Yasem Eren de ucuzlayan fiyatıyla hamsiye ilgi olduğunu ifade etti.

Alış veriş yapan vatandaşlarda hamsi fiyatlarının ucuzlamasından memnun olduklarını belirtti.

Hamsi bolluğu tezgahlarda fiyatlara yansıdı

Hamsi bolluğu tezgahlarda fiyatlara yansıdı

Hamsi bolluğu tezgahlarda fiyatlara yansıdı

Hamsi bolluğu tezgahlarda fiyatlara yansıdı

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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