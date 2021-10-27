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Hakkari'de 5 kişilik işe 566 kişi başvurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hakkari'de 5 kişilik işe 566 kişi başvurdu

Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak 5 kişilik kontenjan için 566 kişi başvurdu.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak 5 kişilik kontenjan için 566 kişi başvurdu.

İşkur bünyesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 9 ay istihdam edilecek biri kadın 5 kişilik kontenjan için 566 kişi başvurdu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle kadınlarda 1 asil ve 5 yedek, erkeklerde ise 4 asil ve 16 yedek belirlendi. - HAKKARİ

Hakkari'de 5 kişilik işe 566 kişi başvurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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