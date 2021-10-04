Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 'Kadın çalışanların sendikal mücadelede yer alması için özel çabalarımız var' - Haberler Ekonomi
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Kadın çalışanların sendikal mücadelede yer alması için özel çabalarımız var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan:

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bize düşen konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızda genç kardeşlerimizi sendikal mücadeleye dahil edilmesi. Özellikle kadın çalışanların sendikal mücadelede daha etkin yer alması için özel çabalarımız var" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bize düşen konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızda genç kardeşlerimizi sendikal mücadeleye dahil edilmesi. Özellikle kadın çalışanların sendikal mücadelede daha etkin yer alması için özel çabalarımız var" dedi.

Hak-İş koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı kapsamında, yürütülmekte olan 'Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi' projesi eğitim programı, Genel Başkan Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Hak-İş olarak proje yapma konusunda iddialı bir örgüt olduklarını söyleyen Genel Başkan Arslan, "Gerek Avrupa Birliği fonlarından gerek Türkiye'deki bir kısım kullanabileceğimiz fonlara sahip çeşitli kurum ve kuruluşlardan proje karşılığı destek alan ve bu konuda bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle Türkiye'de ve uluslararası arenada öncü yer alan bir konfederasyon Hak-İş. 100'ün üzerinde projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırmış, bu projelerin sürdürülebilir olması bizim açımızdan çok kıymetli. Bunun da ilk başarılı örneklerini başarmış bir Hak-İş'ten bahsediyoruz" dedi.

Konfederasyonun geleceği planlamak zorunda olduğuna değinen Genel Başkan Arslan, "Genel Kurulumuzda gençlikle ilgili çok önemli kararlar aldık. Bu kararlar arasında 2019-2023 faaliyetlerimizi planlamamızı hedeflerimizi ortaya koymuştur. O nedenle hem yaşadığımız pandemi süreci hem dünyanın geldiği nokta dijitalleşme de dahil pek çok alanda gençlerimizin sendikal mücadeleye dahil edilmeleriyle birlikte kendilerini daha güçlü hissedecekleri alanlarda onlara yeni ufuklar açmak, yeni bir kısım bilgilerle güçlendirmek ve bu bilgileri kullanabileceği olgunluğu sağlamak hedefimiz" diye konuştu.

"Kadın çalışanların sendikal mücadelede daha etkin yer alması için özel çabalarımız var"

Genel Başkan Arslan, sendikal mücadeleyi yapan sendikacıların eğitilmesinin bir mecburiyet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak genç kadın, genç erkek sendikacıların bu konuda yeni bir kısım yaklaşımlara, bilgilere, yeni bir kısım gerçekten bizi de gelecekte var edecek bu anlamda yeni bilgilere ihtiyaçlar var. Genç sendikacıların hedefleri var, beklentileri var. Dünyaya bizim baktığımız pencereden bakmadıklarının da farkındayız ama aynı zamanda biz birlikte mücadeleyi başarmak zorundayız. Sendikal mücadele kolektif bir aklı, kolektif bir dayanışmayı da gerektiriyor. Bize düşen konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızda genç kardeşlerimizi sendikal mücadeleye dahil edilmesi. Özellikle kadın çalışanların sendikal mücadelede daha etkin yer alması için özel çabalarımız var." - ANKARA

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Kadın çalışanların sendikal mücadelede yer alması için özel çabalarımız var

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Kadın çalışanların sendikal mücadelede yer alması için özel çabalarımız var

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Kadın çalışanların sendikal mücadelede yer alması için özel çabalarımız var

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 'Kadın çalışanların sendikal mücadelede yer alması için özel çabalarımız var' - Haberler Ekonomi
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