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Gürsu Yenidoğan kapalı Pazarında tezgahlar kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gürsu Yenidoğan kapalı Pazarında tezgahlar kuruldu

Gürsu Yenidoğan Mahallesi'nin önemli ihtiyaçları arasında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle inşa edilen katlı otopark ve pazar alanında ilk pazar kuruldu.

Gürsu Yenidoğan Mahallesi'nin önemli ihtiyaçları arasında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle inşa edilen katlı otopark ve pazar alanında ilk pazar kuruldu.

Hayata geçirilen hizmet için Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi'ne teşekkür eden ve pazar yerinin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Gürsu Yenidoğan Mahallesi sakinleri, kapalı alanda pazar alışverişi yapmanın konforunu yaşadı. Daha önceleri Perşembe günleri kurulan semt pazarı, yeni yeri olan Yenidoğan Katlı Otopark ve Pazarında perşembe ve pazar günleri olmak üzere iki farklı günde hizmet verecek.

Yenidoğan Mahallesinde hizmete giren katlı otopark ve pazar alanının mahallenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tarım ilçesi olan Gürsu'da yetişen ürünlerin hemşehrilerimize en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlayacak. Kapalı pazar alanı ve otopark hizmetinin yanı sıra taziye evi de vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Gürsu'ya yapılan yatırımlara verdiği destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yenidoğan Mahallesi'nde 2 bin 745 metrekare taban alanı ve 8 bin 235 metrekare inşaat alınanda, yaklaşık 11 milyon 600 bin TL'ye mal olan katlı otopark ve pazaryerinde, bordum katı otopark, zemin ve çatı katı hem pazar alanı hem de otopark olarak kullanılacak. - BURSA

Gürsu Yenidoğan kapalı Pazarında tezgahlar kuruldu

Gürsu Yenidoğan kapalı Pazarında tezgahlar kuruldu

Gürsu Yenidoğan kapalı Pazarında tezgahlar kuruldu

Gürsu Yenidoğan kapalı Pazarında tezgahlar kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Gürsu Yenidoğan kapalı Pazarında tezgahlar kuruldu - Haberler Ekonomi
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