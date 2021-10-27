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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.830-0,14BIST ANKARA2.186-1,01BIST ANTALYA2.475-0,07BIST BALIKESİR1.885-0,38BIST BURSA4.067-0,86BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.830-0,14
BIST ANKARA2.186-1,01
BIST ANTALYA2.475-0,07
BIST BALIKESİR1.885-0,38
BIST BURSA4.067-0,86
BIST DENIZLI1.8560,36
BIST ISTANBUL1.628-0,31
BIST IZMIR3.435-0,43
BIST KAYSERI11.2082,16
BIST KOCAELI4.5180,52
BIST KONYA2.192-2,32
BIST TEKIRDAĞ9.603-1,25
BIST AYDIN1.1344,39
BIST MANISA1.3601,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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