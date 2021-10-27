Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.830 -0,14 BIST ANKARA 2.186 -1,01 BIST ANTALYA 2.475 -0,07 BIST BALIKESİR 1.885 -0,38 BIST BURSA 4.067 -0,86 BIST DENIZLI 1.856 0,36 BIST ISTANBUL 1.628 -0,31 BIST IZMIR 3.435 -0,43 BIST KAYSERI 11.208 2,16 BIST KOCAELI 4.518 0,52 BIST KONYA 2.192 -2,32 BIST TEKIRDAĞ 9.603 -1,25 BIST AYDIN 1.134 4,39 BIST MANISA 1.360 1,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler