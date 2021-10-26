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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.5551,40BIST ANKARA2.2151,36BIST ANTALYA2.4990,69BIST BALIKESİR1.8670,13BIST BURSA4.1360,08BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.5551,40
BIST ANKARA2.2151,36
BIST ANTALYA2.4990,69
BIST BALIKESİR1.8670,13
BIST BURSA4.1360,08
BIST DENIZLI1.8441,30
BIST ISTANBUL1.6261,01
BIST IZMIR3.4940,90
BIST KAYSERI10.9054,48
BIST KOCAELI4.5070,67
BIST KONYA2.2441,35
BIST TEKIRDAĞ9.7341,59
BIST AYDIN1.084-0,05
BIST MANISA1.3320,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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