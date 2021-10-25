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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.2622,71BIST ANKARA2.183-0,18BIST ANTALYA2.4780,29BIST BALIKESİR1.8700,52BIST BURSA4.0851,17BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.2622,71
BIST ANKARA2.183-0,18
BIST ANTALYA2.4780,29
BIST BALIKESİR1.8700,52
BIST BURSA4.0851,17
BIST DENIZLI1.826-0,10
BIST ISTANBUL1.6010,42
BIST IZMIR3.4390,55
BIST KAYSERI10.3332,45
BIST KOCAELI4.4741,22
BIST KONYA2.2070,35
BIST TEKIRDAĞ9.578-0,34
BIST AYDIN1.0921,63
BIST MANISA1.3220,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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