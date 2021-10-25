Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.2622,71BIST ANKARA2.183-0,18BIST ANTALYA2.4780,29BIST BALIKESİR1.8700,52BIST BURSA4.0851,17BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.262
|2,71
|BIST ANKARA
|2.183
|-0,18
|BIST ANTALYA
|2.478
|0,29
|BIST BALIKESİR
|1.870
|0,52
|BIST BURSA
|4.085
|1,17
|BIST DENIZLI
|1.826
|-0,10
|BIST ISTANBUL
|1.601
|0,42
|BIST IZMIR
|3.439
|0,55
|BIST KAYSERI
|10.333
|2,45
|BIST KOCAELI
|4.474
|1,22
|BIST KONYA
|2.207
|0,35
|BIST TEKIRDAĞ
|9.578
|-0,34
|BIST AYDIN
|1.092
|1,63
|BIST MANISA
|1.322
|0,60
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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