Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.262 2,71 BIST ANKARA 2.183 -0,18 BIST ANTALYA 2.478 0,29 BIST BALIKESİR 1.870 0,52 BIST BURSA 4.085 1,17 BIST DENIZLI 1.826 -0,10 BIST ISTANBUL 1.601 0,42 BIST IZMIR 3.439 0,55 BIST KAYSERI 10.333 2,45 BIST KOCAELI 4.474 1,22 BIST KONYA 2.207 0,35 BIST TEKIRDAĞ 9.578 -0,34 BIST AYDIN 1.092 1,63 BIST MANISA 1.322 0,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler