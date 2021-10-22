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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.8551,76BIST ANKARA2.1830,66BIST ANTALYA2.4640,09BIST BALIKESİR1.851-0,05BIST BURSA4.0492,09BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.8551,76
BIST ANKARA2.1830,66
BIST ANTALYA2.4640,09
BIST BALIKESİR1.851-0,05
BIST BURSA4.0492,09
BIST DENIZLI1.8300,53
BIST ISTANBUL1.5830,82
BIST IZMIR3.3900,68
BIST KAYSERI10.0734,40
BIST KOCAELI4.3680,26
BIST KONYA2.1960,83
BIST TEKIRDAĞ9.6390,58
BIST AYDIN1.0770,98
BIST MANISA1.3030,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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