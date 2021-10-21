Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.549 0,58 BIST ANKARA 2.139 0,09 BIST ANTALYA 2.442 -0,47 BIST BALIKESİR 1.849 -1,08 BIST BURSA 3.903 -1,14 BIST DENIZLI 1.845 -0,02 BIST ISTANBUL 1.552 -0,03 BIST IZMIR 3.338 -0,10 BIST KAYSERI 9.584 -0,75 BIST KOCAELI 4.242 0,79 BIST KONYA 2.167 -0,93 BIST TEKIRDAĞ 9.521 -2,02 BIST AYDIN 1.054 -1,11 BIST MANISA 1.255 -1,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler