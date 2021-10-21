Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.5490,58BIST ANKARA2.1390,09BIST ANTALYA2.442-0,47BIST BALIKESİR1.849-1,08BIST BURSA3.903-1,14BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.5490,58
BIST ANKARA2.1390,09
BIST ANTALYA2.442-0,47
BIST BALIKESİR1.849-1,08
BIST BURSA3.903-1,14
BIST DENIZLI1.845-0,02
BIST ISTANBUL1.552-0,03
BIST IZMIR3.338-0,10
BIST KAYSERI9.584-0,75
BIST KOCAELI4.2420,79
BIST KONYA2.167-0,93
BIST TEKIRDAĞ9.521-2,02
BIST AYDIN1.054-1,11
BIST MANISA1.255-1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title