Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.355 -0,37 BIST ANKARA 2.141 -0,32 BIST ANTALYA 2.459 0,09 BIST BALIKESİR 1.847 -0,93 BIST BURSA 3.957 0,03 BIST DENIZLI 1.837 -0,85 BIST ISTANBUL 1.557 0,15 BIST IZMIR 3.353 -0,14 BIST KAYSERI 9.741 0,02 BIST KOCAELI 4.149 0,37 BIST KONYA 2.192 0,03 BIST TEKIRDAĞ 9.736 -1,15 BIST AYDIN 1.068 0,67 BIST MANISA 1.266 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler