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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.355-0,37BIST ANKARA2.141-0,32BIST ANTALYA2.4590,09BIST BALIKESİR1.847-0,93BIST BURSA3.9570,03BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.355-0,37
BIST ANKARA2.141-0,32
BIST ANTALYA2.4590,09
BIST BALIKESİR1.847-0,93
BIST BURSA3.9570,03
BIST DENIZLI1.837-0,85
BIST ISTANBUL1.5570,15
BIST IZMIR3.353-0,14
BIST KAYSERI9.7410,02
BIST KOCAELI4.1490,37
BIST KONYA2.1920,03
BIST TEKIRDAĞ9.736-1,15
BIST AYDIN1.0680,67
BIST MANISA1.2660,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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