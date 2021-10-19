Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4410,89BIST ANKARA2.1520,89BIST ANTALYA2.463-0,19BIST BALIKESİR1.8651,24BIST BURSA3.9681,19BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.441
|0,89
|BIST ANKARA
|2.152
|0,89
|BIST ANTALYA
|2.463
|-0,19
|BIST BALIKESİR
|1.865
|1,24
|BIST BURSA
|3.968
|1,19
|BIST DENIZLI
|1.826
|1,15
|BIST ISTANBUL
|1.557
|0,56
|BIST IZMIR
|3.361
|0,92
|BIST KAYSERI
|9.771
|0,62
|BIST KOCAELI
|4.161
|1,81
|BIST KONYA
|2.176
|1,44
|BIST TEKIRDAĞ
|9.845
|1,84
|BIST AYDIN
|1.063
|1,91
|BIST MANISA
|1.251
|0,66
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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