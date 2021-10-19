Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4410,89BIST ANKARA2.1520,89BIST ANTALYA2.463-0,19BIST BALIKESİR1.8651,24BIST BURSA3.9681,19BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.4410,89
BIST ANKARA2.1520,89
BIST ANTALYA2.463-0,19
BIST BALIKESİR1.8651,24
BIST BURSA3.9681,19
BIST DENIZLI1.8261,15
BIST ISTANBUL1.5570,56
BIST IZMIR3.3610,92
BIST KAYSERI9.7710,62
BIST KOCAELI4.1611,81
BIST KONYA2.1761,44
BIST TEKIRDAĞ9.8451,84
BIST AYDIN1.0631,91
BIST MANISA1.2510,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title