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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.3130,42BIST ANKARA2.124-0,58BIST ANTALYA2.451-0,22BIST BALIKESİR1.8420,79BIST BURSA3.8750,38BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.3130,42
BIST ANKARA2.124-0,58
BIST ANTALYA2.451-0,22
BIST BALIKESİR1.8420,79
BIST BURSA3.8750,38
BIST DENIZLI1.8090,48
BIST ISTANBUL1.5420,28
BIST IZMIR3.3150,90
BIST KAYSERI9.7470,27
BIST KOCAELI4.045-0,43
BIST KONYA2.151-0,29
BIST TEKIRDAĞ9.6731,04
BIST AYDIN1.039-0,28
BIST MANISA1.2510,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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