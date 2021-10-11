Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 11.676 -0,01 BIST ANKARA 2.114 0,18 BIST ANTALYA 2.540 4,27 BIST BALIKESİR 1.872 -0,11 BIST BURSA 3.782 0,53 BIST DENIZLI 1.866 -0,79 BIST ISTANBUL 1.547 0,64 BIST IZMIR 3.305 0,96 BIST KAYSERI 10.109 2,04 BIST KOCAELI 3.939 1,38 BIST KONYA 2.227 0,96 BIST TEKIRDAĞ 9.420 0,09 BIST AYDIN 1.061 -0,15 BIST MANISA 1.286 0,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler