Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.676-0,01BIST ANKARA2.1140,18BIST ANTALYA2.5404,27BIST BALIKESİR1.872-0,11BIST BURSA3.7820,53BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.676
|-0,01
|BIST ANKARA
|2.114
|0,18
|BIST ANTALYA
|2.540
|4,27
|BIST BALIKESİR
|1.872
|-0,11
|BIST BURSA
|3.782
|0,53
|BIST DENIZLI
|1.866
|-0,79
|BIST ISTANBUL
|1.547
|0,64
|BIST IZMIR
|3.305
|0,96
|BIST KAYSERI
|10.109
|2,04
|BIST KOCAELI
|3.939
|1,38
|BIST KONYA
|2.227
|0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|9.420
|0,09
|BIST AYDIN
|1.061
|-0,15
|BIST MANISA
|1.286
|0,19
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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