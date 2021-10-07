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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.4271,36BIST ANKARA2.1041,84BIST ANTALYA2.2791,72BIST BALIKESİR1.9071,36BIST BURSA3.6871,50BIST DENIZLI1.8881,07BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA11.4271,36
BIST ANKARA2.1041,84
BIST ANTALYA2.2791,72
BIST BALIKESİR1.9071,36
BIST BURSA3.6871,50
BIST DENIZLI1.8881,07
BIST ISTANBUL1.5331,12
BIST IZMIR3.2721,46
BIST KAYSERI10.0890,77
BIST KOCAELI3.8601,09
BIST KONYA2.2181,47
BIST TEKIRDAĞ9.2001,45
BIST AYDIN1.0862,14
BIST MANISA1.2940,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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