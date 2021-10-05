Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.378-0,81BIST ANKARA2.115-0,05BIST ANTALYA2.295-0,48BIST BALIKESİR1.940-0,15BIST BURSA3.682-0,32BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.378
|-0,81
|BIST ANKARA
|2.115
|-0,05
|BIST ANTALYA
|2.295
|-0,48
|BIST BALIKESİR
|1.940
|-0,15
|BIST BURSA
|3.682
|-0,32
|BIST DENIZLI
|1.905
|0,76
|BIST ISTANBUL
|1.545
|0,24
|BIST IZMIR
|3.328
|-0,66
|BIST KAYSERI
|10.321
|-1,00
|BIST KOCAELI
|3.871
|-0,50
|BIST KONYA
|2.245
|-0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|9.462
|-1,12
|BIST AYDIN
|1.105
|-1,80
|BIST MANISA
|1.336
|-1,62
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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