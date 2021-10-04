Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 11.580 0,97 BIST ANKARA 2.127 1,27 BIST ANTALYA 2.319 -0,11 BIST BALIKESİR 1.933 1,53 BIST BURSA 3.727 0,28 BIST DENIZLI 1.882 1,61 BIST ISTANBUL 1.552 0,20 BIST IZMIR 3.367 0,23 BIST KAYSERI 10.385 -0,70 BIST KOCAELI 3.906 0,92 BIST KONYA 2.324 2,88 BIST TEKIRDAĞ 9.575 0,02 BIST AYDIN 1.137 -0,67 BIST MANISA 1.368 -0,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler