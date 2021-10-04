Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA11.5800,97BIST ANKARA2.1271,27BIST ANTALYA2.319-0,11BIST BALIKESİR1.9331,53BIST BURSA3.7270,28BIST DENIZLI1.8821,61BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.580
|0,97
|BIST ANKARA
|2.127
|1,27
|BIST ANTALYA
|2.319
|-0,11
|BIST BALIKESİR
|1.933
|1,53
|BIST BURSA
|3.727
|0,28
|BIST DENIZLI
|1.882
|1,61
|BIST ISTANBUL
|1.552
|0,20
|BIST IZMIR
|3.367
|0,23
|BIST KAYSERI
|10.385
|-0,70
|BIST KOCAELI
|3.906
|0,92
|BIST KONYA
|2.324
|2,88
|BIST TEKIRDAĞ
|9.575
|0,02
|BIST AYDIN
|1.137
|-0,67
|BIST MANISA
|1.368
|-0,68
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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