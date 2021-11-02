Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.553.097.887Türk Hava Yolları625.143.104Şişe Cam402.138.157Akbank382.023.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.553.097.887
|Türk Hava Yolları
|625.143.104
|Şişe Cam
|402.138.157
|Akbank
|382.023.286
|Yapı ve Kredi Bankası
|374.216.524
|SASA Polyester
|358.928.529
|Ford Otosan
|328.700.089
|Kardemir (D)
|324.942.151
|İş Bankası (C)
|286.940.802
|Koza Altın
|240.727.118
|Biotrend Çevre ve Enerji
|240.697.161
|Tüpraş
|229.247.764
|Petkim
|226.569.851
|Bim Mağazalar
|221.921.349
|Ereğli Demir Çelik
|219.922.433
|Gübre Fabrikaları
|174.807.246
|Koza Madencilik
|166.291.849
|Koç Holding
|153.194.297
|Erbosan
|127.086.597
|Halkbank
|122.970.697
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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