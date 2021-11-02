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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.553.097.887Türk Hava Yolları625.143.104Şişe Cam402.138.157Akbank382.023.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA1.553.097.887
Türk Hava Yolları625.143.104
Şişe Cam402.138.157
Akbank382.023.286
Yapı ve Kredi Bankası374.216.524
SASA Polyester358.928.529
Ford Otosan328.700.089
Kardemir (D)324.942.151
İş Bankası (C)286.940.802
Koza Altın240.727.118
Biotrend Çevre ve Enerji240.697.161
Tüpraş229.247.764
Petkim226.569.851
Bim Mağazalar221.921.349
Ereğli Demir Çelik219.922.433
Gübre Fabrikaları174.807.246
Koza Madencilik166.291.849
Koç Holding153.194.297
Erbosan127.086.597
Halkbank122.970.697
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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