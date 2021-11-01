Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.661.033.173Şişe Cam555.877.129Türk Hava Yolları554.997.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.661.033.173
|Şişe Cam
|555.877.129
|Türk Hava Yolları
|554.997.855
|Bim Mağazalar
|438.338.914
|SASA Polyester
|430.756.205
|Akbank
|399.427.435
|Gübre Fabrikaları
|372.691.024
|Yapı ve Kredi Bankası
|371.730.844
|Ereğli Demir Çelik
|347.850.409
|Kardemir (D)
|333.448.568
|ASELSAN
|307.733.506
|Tüpraş
|282.804.523
|İş Bankası (C)
|249.915.375
|Ford Otosan
|247.558.907
|Doğan Holding
|246.674.377
|Koza Altın
|232.773.380
|Petkim
|232.120.231
|Biotrend Çevre ve Enerji
|169.773.323
|Gözde Girişim
|160.378.323
|Vakıflar Bankası
|139.558.096
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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