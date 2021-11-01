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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.661.033.173Şişe Cam555.877.129Türk Hava Yolları554.997.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.661.033.173
Şişe Cam555.877.129
Türk Hava Yolları554.997.855
Bim Mağazalar438.338.914
SASA Polyester430.756.205
Akbank399.427.435
Gübre Fabrikaları372.691.024
Yapı ve Kredi Bankası371.730.844
Ereğli Demir Çelik347.850.409
Kardemir (D)333.448.568
ASELSAN307.733.506
Tüpraş282.804.523
İş Bankası (C)249.915.375
Ford Otosan247.558.907
Doğan Holding246.674.377
Koza Altın232.773.380
Petkim232.120.231
Biotrend Çevre ve Enerji169.773.323
Gözde Girişim160.378.323
Vakıflar Bankası139.558.096
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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