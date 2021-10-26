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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.363.870.643Gübre Fabrikaları545.103.715Tüpraş529.047.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.363.870.643
Gübre Fabrikaları545.103.715
Tüpraş529.047.623
Türk Hava Yolları501.962.782
Ereğli Demir Çelik490.923.345
ASELSAN437.303.119
Kardemir (D)427.327.378
SASA Polyester334.321.470
Petkim298.841.632
Şişe Cam261.279.042
Bim Mağazalar232.966.751
Koç Holding232.209.078
Koza Altın216.765.638
Akbank197.286.810
Yapı ve Kredi Bankası194.267.345
Ford Otosan193.932.663
Odaş Elektrik182.179.380
İş Bankası (C)157.877.683
Biotrend Çevre ve Enerji137.928.444
Sabancı Holding121.874.117
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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