Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.363.870.643Gübre Fabrikaları545.103.715Tüpraş529.047.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.363.870.643
|Gübre Fabrikaları
|545.103.715
|Tüpraş
|529.047.623
|Türk Hava Yolları
|501.962.782
|Ereğli Demir Çelik
|490.923.345
|ASELSAN
|437.303.119
|Kardemir (D)
|427.327.378
|SASA Polyester
|334.321.470
|Petkim
|298.841.632
|Şişe Cam
|261.279.042
|Bim Mağazalar
|232.966.751
|Koç Holding
|232.209.078
|Koza Altın
|216.765.638
|Akbank
|197.286.810
|Yapı ve Kredi Bankası
|194.267.345
|Ford Otosan
|193.932.663
|Odaş Elektrik
|182.179.380
|İş Bankası (C)
|157.877.683
|Biotrend Çevre ve Enerji
|137.928.444
|Sabancı Holding
|121.874.117
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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