Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.705.643.582SASA Polyester600.597.583Yapı ve Kredi Bankası592.202.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.705.643.582
|SASA Polyester
|600.597.583
|Yapı ve Kredi Bankası
|592.202.106
|Gübre Fabrikaları
|494.655.793
|Tüpraş
|487.409.494
|Akbank
|457.955.500
|Kardemir (D)
|451.558.418
|Türk Hava Yolları
|421.723.827
|Ford Otosan
|401.537.383
|Ereğli Demir Çelik
|377.017.639
|Koza Altın
|330.104.086
|Koç Holding
|322.095.747
|Şişe Cam
|316.559.089
|Petkim
|261.080.484
|ASELSAN
|255.194.656
|İş Bankası (C)
|226.163.691
|Bim Mağazalar
|215.516.631
|Emlak Konut GMYO
|204.160.220
|Koza Madencilik
|154.096.128
|Erbosan
|151.205.172
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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