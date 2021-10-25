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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.705.643.582SASA Polyester600.597.583Yapı ve Kredi Bankası592.202.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.705.643.582
SASA Polyester600.597.583
Yapı ve Kredi Bankası592.202.106
Gübre Fabrikaları494.655.793
Tüpraş487.409.494
Akbank457.955.500
Kardemir (D)451.558.418
Türk Hava Yolları421.723.827
Ford Otosan401.537.383
Ereğli Demir Çelik377.017.639
Koza Altın330.104.086
Koç Holding322.095.747
Şişe Cam316.559.089
Petkim261.080.484
ASELSAN255.194.656
İş Bankası (C)226.163.691
Bim Mağazalar215.516.631
Emlak Konut GMYO204.160.220
Koza Madencilik154.096.128
Erbosan151.205.172
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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