Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası893.587.924Şişe Cam717.368.554Türk Hava Yolları597.849.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|893.587.924
|Şişe Cam
|717.368.554
|Türk Hava Yolları
|597.849.471
|Kardemir (D)
|474.591.696
|SASA Polyester
|401.912.478
|Ereğli Demir Çelik
|395.809.276
|ASELSAN
|380.204.306
|Tüpraş
|353.286.224
|Yapı ve Kredi Bankası
|340.965.378
|Ford Otosan
|335.837.821
|Akbank
|319.659.928
|Koç Holding
|298.746.183
|Koza Altın
|184.096.299
|Petkim
|183.407.591
|Doğan Holding
|178.779.176
|TAV Havalimanları
|178.168.579
|Arçelik
|142.022.644
|Koza Madencilik
|135.791.983
|Halk GMYO
|127.854.628
|Sabancı Holding
|126.438.557
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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