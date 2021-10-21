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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası820.612.662SASA Polyester689.824.727Türk Hava Yolları590.454.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası820.612.662
SASA Polyester689.824.727
Türk Hava Yolları590.454.398
Ford Otosan534.846.340
Tüpraş355.379.246
Petkim350.300.771
Emlak Konut GMYO348.172.739
Yapı ve Kredi Bankası323.611.929
Kardemir (D)302.641.134
Gübre Fabrikaları194.103.924
Ereğli Demir Çelik185.324.470
ASELSAN178.343.797
Akbank151.819.937
Koç Holding130.166.931
Şişe Cam112.364.102
Biotrend Çevre ve Enerji99.448.712
Koza Altın98.229.739
TAV Havalimanları95.513.497
Koza Madencilik89.221.201
Ziraat GMYO77.976.924
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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