Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası820.612.662SASA Polyester689.824.727Türk Hava Yolları590.454.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|820.612.662
|SASA Polyester
|689.824.727
|Türk Hava Yolları
|590.454.398
|Ford Otosan
|534.846.340
|Tüpraş
|355.379.246
|Petkim
|350.300.771
|Emlak Konut GMYO
|348.172.739
|Yapı ve Kredi Bankası
|323.611.929
|Kardemir (D)
|302.641.134
|Gübre Fabrikaları
|194.103.924
|Ereğli Demir Çelik
|185.324.470
|ASELSAN
|178.343.797
|Akbank
|151.819.937
|Koç Holding
|130.166.931
|Şişe Cam
|112.364.102
|Biotrend Çevre ve Enerji
|99.448.712
|Koza Altın
|98.229.739
|TAV Havalimanları
|95.513.497
|Koza Madencilik
|89.221.201
|Ziraat GMYO
|77.976.924
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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