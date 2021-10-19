Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 983.003.690 Türk Hava Yolları 533.081.144 Ford Otosan 508.711.070 Kardemir (D) 489.321.526 Emlak Konut GMYO 382.906.296 Gübre Fabrikaları 335.815.369 Yapı ve Kredi Bankası 332.723.708 Tüpraş 288.541.767 Akbank 272.985.759 ASELSAN 270.404.839 Şişe Cam 234.310.008 Ereğli Demir Çelik 218.802.562 Koza Altın 197.106.455 Petkim 191.061.826 SASA Polyester 177.872.900 Koç Holding 145.643.164 Tekfen Holding 141.645.114 Bim Mağazalar 129.933.611 Pegasus 128.342.517 İş Bankası (C) 110.767.653 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler