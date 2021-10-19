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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası983.003.690Türk Hava Yolları533.081.144Ford Otosan508.711.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası983.003.690
Türk Hava Yolları533.081.144
Ford Otosan508.711.070
Kardemir (D)489.321.526
Emlak Konut GMYO382.906.296
Gübre Fabrikaları335.815.369
Yapı ve Kredi Bankası332.723.708
Tüpraş288.541.767
Akbank272.985.759
ASELSAN270.404.839
Şişe Cam234.310.008
Ereğli Demir Çelik218.802.562
Koza Altın197.106.455
Petkim191.061.826
SASA Polyester177.872.900
Koç Holding145.643.164
Tekfen Holding141.645.114
Bim Mağazalar129.933.611
Pegasus128.342.517
İş Bankası (C)110.767.653
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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