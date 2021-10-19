Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası983.003.690Türk Hava Yolları533.081.144Ford Otosan508.711.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|983.003.690
|Türk Hava Yolları
|533.081.144
|Ford Otosan
|508.711.070
|Kardemir (D)
|489.321.526
|Emlak Konut GMYO
|382.906.296
|Gübre Fabrikaları
|335.815.369
|Yapı ve Kredi Bankası
|332.723.708
|Tüpraş
|288.541.767
|Akbank
|272.985.759
|ASELSAN
|270.404.839
|Şişe Cam
|234.310.008
|Ereğli Demir Çelik
|218.802.562
|Koza Altın
|197.106.455
|Petkim
|191.061.826
|SASA Polyester
|177.872.900
|Koç Holding
|145.643.164
|Tekfen Holding
|141.645.114
|Bim Mağazalar
|129.933.611
|Pegasus
|128.342.517
|İş Bankası (C)
|110.767.653
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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