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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası945.882.037Kardemir (D)568.314.869Şişe Cam508.970.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası945.882.037
Kardemir (D)568.314.869
Şişe Cam508.970.276
Türk Hava Yolları442.802.717
Tüpraş420.578.629
ASELSAN385.403.935
Gübre Fabrikaları360.915.934
Yapı ve Kredi Bankası348.869.553
Ereğli Demir Çelik337.202.742
Bim Mağazalar249.842.455
Akbank223.172.956
Koza Altın196.223.980
Koza Madencilik195.993.108
Petkim191.497.752
Ford Otosan166.505.925
İş Bankası (C)137.612.428
Emlak Konut GMYO119.012.858
Koç Holding102.796.295
Pegasus98.582.323
Odaş Elektrik92.493.784
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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