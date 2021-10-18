Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası945.882.037Kardemir (D)568.314.869Şişe Cam508.970.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|945.882.037
|Kardemir (D)
|568.314.869
|Şişe Cam
|508.970.276
|Türk Hava Yolları
|442.802.717
|Tüpraş
|420.578.629
|ASELSAN
|385.403.935
|Gübre Fabrikaları
|360.915.934
|Yapı ve Kredi Bankası
|348.869.553
|Ereğli Demir Çelik
|337.202.742
|Bim Mağazalar
|249.842.455
|Akbank
|223.172.956
|Koza Altın
|196.223.980
|Koza Madencilik
|195.993.108
|Petkim
|191.497.752
|Ford Otosan
|166.505.925
|İş Bankası (C)
|137.612.428
|Emlak Konut GMYO
|119.012.858
|Koç Holding
|102.796.295
|Pegasus
|98.582.323
|Odaş Elektrik
|92.493.784
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500