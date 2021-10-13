Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları900.874.263Ford Otosan764.025.614Garanti Bankası442.791.665ASELSAN427.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|900.874.263
|Ford Otosan
|764.025.614
|Garanti Bankası
|442.791.665
|ASELSAN
|427.535.507
|Kardemir (D)
|386.892.285
|Petkim
|360.398.281
|Emlak Konut GMYO
|272.671.030
|Tüpraş
|265.198.906
|Ereğli Demir Çelik
|224.356.289
|Koç Holding
|184.741.386
|Karsan Otomotiv
|183.437.899
|Şişe Cam
|178.701.996
|Arçelik
|177.335.688
|Yapı ve Kredi Bankası
|156.411.580
|Koza Altın
|146.514.649
|Akbank
|144.883.555
|Tofaş Oto Fabrikası
|135.219.510
|Sabancı Holding
|130.949.583
|SASA Polyester
|119.609.837
|Koza Madencilik
|92.562.710
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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