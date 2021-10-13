Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 900.874.263 Ford Otosan 764.025.614 Garanti Bankası 442.791.665 ASELSAN 427.535.507 Kardemir (D) 386.892.285 Petkim 360.398.281 Emlak Konut GMYO 272.671.030 Tüpraş 265.198.906 Ereğli Demir Çelik 224.356.289 Koç Holding 184.741.386 Karsan Otomotiv 183.437.899 Şişe Cam 178.701.996 Arçelik 177.335.688 Yapı ve Kredi Bankası 156.411.580 Koza Altın 146.514.649 Akbank 144.883.555 Tofaş Oto Fabrikası 135.219.510 Sabancı Holding 130.949.583 SASA Polyester 119.609.837 Koza Madencilik 92.562.710 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler