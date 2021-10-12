Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası836.944.999Kardemir (D)382.719.359Sasa Polyester372.885.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|836.944.999
|Kardemir (D)
|382.719.359
|Sasa Polyester
|372.885.204
|Tüpraş
|365.358.487
|Yapı ve Kredi Bank.
|329.961.821
|Ereğli Demir Çelik
|312.119.535
|Aselsan
|295.444.361
|Koza Altın
|228.102.341
|Türk Hava Yolları
|224.905.214
|Şişe Cam
|223.947.388
|Petkim
|195.735.544
|Akbank
|189.082.558
|Ford Otosan
|147.878.637
|Koç Holding
|142.035.641
|Koza Madencilik
|141.089.055
|Odaş Elektrik
|129.723.294
|Arçelik
|125.960.215
|İş Bankası (C)
|121.549.426
|Emlak Konut GMYO
|107.420.356
|Sabancı Holding
|91.544.807
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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