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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası836.944.999Kardemir (D)382.719.359Sasa Polyester372.885.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası836.944.999
Kardemir (D)382.719.359
Sasa Polyester372.885.204
Tüpraş365.358.487
Yapı ve Kredi Bank.329.961.821
Ereğli Demir Çelik312.119.535
Aselsan295.444.361
Koza Altın228.102.341
Türk Hava Yolları224.905.214
Şişe Cam223.947.388
Petkim195.735.544
Akbank189.082.558
Ford Otosan147.878.637
Koç Holding142.035.641
Koza Madencilik141.089.055
Odaş Elektrik129.723.294
Arçelik125.960.215
İş Bankası (C)121.549.426
Emlak Konut GMYO107.420.356
Sabancı Holding91.544.807
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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