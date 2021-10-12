Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 836.944.999 Kardemir (D) 382.719.359 Sasa Polyester 372.885.204 Tüpraş 365.358.487 Yapı ve Kredi Bank. 329.961.821 Ereğli Demir Çelik 312.119.535 Aselsan 295.444.361 Koza Altın 228.102.341 Türk Hava Yolları 224.905.214 Şişe Cam 223.947.388 Petkim 195.735.544 Akbank 189.082.558 Ford Otosan 147.878.637 Koç Holding 142.035.641 Koza Madencilik 141.089.055 Odaş Elektrik 129.723.294 Arçelik 125.960.215 İş Bankası (C) 121.549.426 Emlak Konut GMYO 107.420.356 Sabancı Holding 91.544.807 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler