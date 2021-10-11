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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKardemir (D)458.737.595Garanti Bankası449.834.108Tüpraş444.519.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D)458.737.595
Garanti Bankası449.834.108
Tüpraş444.519.242
Ereğli Demir Çelik360.332.869
Türk Hava Yolları319.728.675
Aselsan289.345.281
Petkim279.004.654
Şişe Cam195.686.809
Sasa Polyester162.927.443
Emlak Konut GMYO124.790.922
Koza Altın118.019.125
Sabancı Holding113.868.941
Koza Madencilik107.974.065
Akbank100.500.480
Yapı ve Kredi Bank.100.085.495
Ford Otosan83.767.397
Bim Mağazalar78.701.579
Pegasus69.841.282
Arçelik66.541.169
İş Bankası (C)63.303.942
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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