Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKardemir (D)458.737.595Garanti Bankası449.834.108Tüpraş444.519.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|458.737.595
|Garanti Bankası
|449.834.108
|Tüpraş
|444.519.242
|Ereğli Demir Çelik
|360.332.869
|Türk Hava Yolları
|319.728.675
|Aselsan
|289.345.281
|Petkim
|279.004.654
|Şişe Cam
|195.686.809
|Sasa Polyester
|162.927.443
|Emlak Konut GMYO
|124.790.922
|Koza Altın
|118.019.125
|Sabancı Holding
|113.868.941
|Koza Madencilik
|107.974.065
|Akbank
|100.500.480
|Yapı ve Kredi Bank.
|100.085.495
|Ford Otosan
|83.767.397
|Bim Mağazalar
|78.701.579
|Pegasus
|69.841.282
|Arçelik
|66.541.169
|İş Bankası (C)
|63.303.942
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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