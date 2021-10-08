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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiPetkim552.765.024Türk Hava Yolları547.000.412SASA Polyester523.658.331Garanti BBVA460.307.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Petkim552.765.024
Türk Hava Yolları547.000.412
SASA Polyester523.658.331
Garanti BBVA460.307.863
Ereğli Demir Çelik379.826.997
ASELSAN343.298.194
Emlak Konut GMYO277.323.878
Şişe Cam242.519.989
Tüpraş237.456.027
Yapı ve Kredi Bank.236.262.971
Kardemir (D)200.695.185
Doğan Holding165.920.341
Akbank144.701.477
T. Halk Bankası119.383.157
Koza Altın115.180.106
Odaş Elektrik97.932.089
Koza Madencilik90.260.763
Sabancı Holding80.959.810
Otokar73.898.617
Ford Otosan73.827.871
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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