Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiPetkim552.765.024Türk Hava Yolları547.000.412SASA Polyester523.658.331Garanti BBVA460.307.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|552.765.024
|Türk Hava Yolları
|547.000.412
|SASA Polyester
|523.658.331
|Garanti BBVA
|460.307.863
|Ereğli Demir Çelik
|379.826.997
|ASELSAN
|343.298.194
|Emlak Konut GMYO
|277.323.878
|Şişe Cam
|242.519.989
|Tüpraş
|237.456.027
|Yapı ve Kredi Bank.
|236.262.971
|Kardemir (D)
|200.695.185
|Doğan Holding
|165.920.341
|Akbank
|144.701.477
|T. Halk Bankası
|119.383.157
|Koza Altın
|115.180.106
|Odaş Elektrik
|97.932.089
|Koza Madencilik
|90.260.763
|Sabancı Holding
|80.959.810
|Otokar
|73.898.617
|Ford Otosan
|73.827.871
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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