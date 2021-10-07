Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiPetkim1.051.273.575Garanti Bankası595.037.227Ereğli Demir Çelik478.266.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Petkim1.051.273.575
Garanti Bankası595.037.227
Ereğli Demir Çelik478.266.955
Türk Hava Yolları425.504.336
Aselsan424.460.003
Tüpraş300.797.401
T. Halk Bankası218.504.486
Kardemir (D)214.167.886
Sabancı Holding204.964.732
Koza Altın149.614.806
Ford Otosan144.944.251
Akbank139.791.679
Sasa Polyester131.044.952
Vakıflar Bankası127.845.022
Şişe Cam119.435.058
Emlak Konut GMYO111.887.497
İş Bankası (C)88.387.721
Koza Madencilik87.123.595
Yapı ve Kredi Bank.82.296.990
Arçelik62.334.500
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi

Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi

 Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:08:41. #1.11#