Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiPetkim1.051.273.575Garanti Bankası595.037.227Ereğli Demir Çelik478.266.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|1.051.273.575
|Garanti Bankası
|595.037.227
|Ereğli Demir Çelik
|478.266.955
|Türk Hava Yolları
|425.504.336
|Aselsan
|424.460.003
|Tüpraş
|300.797.401
|T. Halk Bankası
|218.504.486
|Kardemir (D)
|214.167.886
|Sabancı Holding
|204.964.732
|Koza Altın
|149.614.806
|Ford Otosan
|144.944.251
|Akbank
|139.791.679
|Sasa Polyester
|131.044.952
|Vakıflar Bankası
|127.845.022
|Şişe Cam
|119.435.058
|Emlak Konut GMYO
|111.887.497
|İş Bankası (C)
|88.387.721
|Koza Madencilik
|87.123.595
|Yapı ve Kredi Bank.
|82.296.990
|Arçelik
|62.334.500
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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