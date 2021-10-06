Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiEreğli Demir Çelik989.733.194Petkim804.789.362Kardemir (D)520.805.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|989.733.194
|Petkim
|804.789.362
|Kardemir (D)
|520.805.940
|Garanti Bankası
|520.575.993
|Tüpraş
|494.826.873
|Türk Hava Yolları
|416.356.923
|Şişe Cam
|404.123.345
|Yapı ve Kredi Bank.
|220.054.150
|Aselsan
|174.387.773
|Biotrend Çevre ve Enerji
|161.197.466
|Doğan Holding
|140.689.227
|Akbank
|138.094.010
|İş Bankası (C)
|132.416.721
|Arçelik
|128.229.368
|Sasa Polyester
|128.025.527
|Koza Altın
|120.090.885
|Bim Mağazalar
|116.773.882
|Emlak Konut GMYO
|105.121.647
|Koç Holding
|104.930.148
|T.S.K.B.
|101.871.541
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
500