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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiEreğli Demir Çelik989.733.194Petkim804.789.362Kardemir (D)520.805.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik989.733.194
Petkim804.789.362
Kardemir (D)520.805.940
Garanti Bankası520.575.993
Tüpraş494.826.873
Türk Hava Yolları416.356.923
Şişe Cam404.123.345
Yapı ve Kredi Bank.220.054.150
Aselsan174.387.773
Biotrend Çevre ve Enerji161.197.466
Doğan Holding140.689.227
Akbank138.094.010
İş Bankası (C)132.416.721
Arçelik128.229.368
Sasa Polyester128.025.527
Koza Altın120.090.885
Bim Mağazalar116.773.882
Emlak Konut GMYO105.121.647
Koç Holding104.930.148
T.S.K.B.101.871.541
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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