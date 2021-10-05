Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 726.502.730 Türk Hava Yolları 540.948.796 Tüpraş 469.463.594 Şişe Cam 276.862.724 Yapı ve Kredi Bankası 186.948.020 Ereğli Demir Çelik 185.585.125 Petkim 172.329.765 Kardemir (D) 162.360.452 Biotrend Çevre ve Enerji 130.628.428 ASELSAN 128.187.750 Şekerbank 108.980.098 Türk Telekom 101.218.120 Teknosa İç ve Dış Ticaret 98.881.996 Akbank 93.464.789 Albaraka Türk 91.983.573 Sabancı Holding 86.662.551 TAV Havalimanları 85.690.154 Ford Otosan 79.090.556 Arçelik 76.156.154 SASA Polyester 75.513.274 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler