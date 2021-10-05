Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası726.502.730Türk Hava Yolları540.948.796Tüpraş469.463.594Şişe Cam276.862.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|726.502.730
|Türk Hava Yolları
|540.948.796
|Tüpraş
|469.463.594
|Şişe Cam
|276.862.724
|Yapı ve Kredi Bankası
|186.948.020
|Ereğli Demir Çelik
|185.585.125
|Petkim
|172.329.765
|Kardemir (D)
|162.360.452
|Biotrend Çevre ve Enerji
|130.628.428
|ASELSAN
|128.187.750
|Şekerbank
|108.980.098
|Türk Telekom
|101.218.120
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|98.881.996
|Akbank
|93.464.789
|Albaraka Türk
|91.983.573
|Sabancı Holding
|86.662.551
|TAV Havalimanları
|85.690.154
|Ford Otosan
|79.090.556
|Arçelik
|76.156.154
|SASA Polyester
|75.513.274
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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