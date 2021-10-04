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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası493.078.771Türk Hava Yolları380.854.639Tüpraş351.932.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası493.078.771
Türk Hava Yolları380.854.639
Tüpraş351.932.037
Yapı ve Kredi Bank.260.480.715
Şişe Cam238.593.382
Biotrend Çevre ve Enerji210.585.672
Aselsan206.322.658
Ereğli Demir Çelik178.844.271
Kardemir (D)171.510.196
Akbank163.233.774
Sasa Polyester149.664.395
Emlak Konut GMYO106.445.777
İş Bankası (C)99.880.177
Petkim97.673.545
Koza Altın90.411.087
Doğan Holding90.071.567
TAV Havalimanları78.183.483
Sabancı Holding75.736.272
Turkcell71.500.661
Ford Otosan67.436.983
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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