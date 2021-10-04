Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası493.078.771Türk Hava Yolları380.854.639Tüpraş351.932.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|493.078.771
|Türk Hava Yolları
|380.854.639
|Tüpraş
|351.932.037
|Yapı ve Kredi Bank.
|260.480.715
|Şişe Cam
|238.593.382
|Biotrend Çevre ve Enerji
|210.585.672
|Aselsan
|206.322.658
|Ereğli Demir Çelik
|178.844.271
|Kardemir (D)
|171.510.196
|Akbank
|163.233.774
|Sasa Polyester
|149.664.395
|Emlak Konut GMYO
|106.445.777
|İş Bankası (C)
|99.880.177
|Petkim
|97.673.545
|Koza Altın
|90.411.087
|Doğan Holding
|90.071.567
|TAV Havalimanları
|78.183.483
|Sabancı Holding
|75.736.272
|Turkcell
|71.500.661
|Ford Otosan
|67.436.983
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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