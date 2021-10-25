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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1690,42BIST SINAİ2.6980,83BIST GIDA, İÇECEK1.8920,34BIST TEKSTIL, DERİ9620,47BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.1690,42
BIST SINAİ2.6980,83
BIST GIDA, İÇECEK1.8920,34
BIST TEKSTIL, DERİ9620,47
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.5500,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.2751,64
BIST TAŞ, TOPRAK1.760-0,01
BIST METAL ANA5.4240,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.9201,34
BIST MADENCİLİK1.5501,02
BIST HİZMETLER1.172-0,11
BIST ELEKTRİK910,54
BIST ULAŞTIRMA1.8880,02
BIST TURİZM3371,47
BIST TİCARET3.085-0,63
BIST İLETİŞİM396-0,81
BIST SPOR1.1202,57
BIST İNŞAAT1.9760,91
BIST MALİ1.4010,00
BIST BANKA1.267-0,36
BIST SİGORTA5.299-0,80
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG929-0,69
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2270,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6520,45
BIST ARACI KURUMLAR5.4991,05
BIST TEKNOLOJİ2.0370,24
BIST BİLİŞİM9690,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9981,10
BIST LİKİT BANKA1.105-0,30
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.8020,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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