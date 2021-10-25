Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1690,42BIST SINAİ2.6980,83BIST GIDA, İÇECEK1.8920,34BIST TEKSTIL, DERİ9620,47BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.169
|0,42
|BIST SINAİ
|2.698
|0,83
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.892
|0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|962
|0,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.550
|0,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.275
|1,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.760
|-0,01
|BIST METAL ANA
|5.424
|0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.920
|1,34
|BIST MADENCİLİK
|1.550
|1,02
|BIST HİZMETLER
|1.172
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|91
|0,54
|BIST ULAŞTIRMA
|1.888
|0,02
|BIST TURİZM
|337
|1,47
|BIST TİCARET
|3.085
|-0,63
|BIST İLETİŞİM
|396
|-0,81
|BIST SPOR
|1.120
|2,57
|BIST İNŞAAT
|1.976
|0,91
|BIST MALİ
|1.401
|0,00
|BIST BANKA
|1.267
|-0,36
|BIST SİGORTA
|5.299
|-0,80
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|929
|-0,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.227
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|652
|0,45
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.499
|1,05
|BIST TEKNOLOJİ
|2.037
|0,24
|BIST BİLİŞİM
|969
|0,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|998
|1,10
|BIST LİKİT BANKA
|1.105
|-0,30
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.802
|0,79
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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