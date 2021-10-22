Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1350,05BIST SINAİ2.6500,61BIST GIDA, İÇECEK1.8760,21BIST TEKSTIL, DERİ9540,43BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.135
|0,05
|BIST SINAİ
|2.650
|0,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.876
|0,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|954
|0,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.536
|0,96
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.217
|0,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.748
|1,02
|BIST METAL ANA
|5.310
|0,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.861
|0,32
|BIST MADENCİLİK
|1.519
|1,17
|BIST HİZMETLER
|1.169
|0,60
|BIST ELEKTRİK
|90
|1,29
|BIST ULAŞTIRMA
|1.886
|0,92
|BIST TURİZM
|334
|-0,91
|BIST TİCARET
|3.104
|0,76
|BIST İLETİŞİM
|397
|-0,19
|BIST SPOR
|1.083
|0,44
|BIST İNŞAAT
|1.942
|0,69
|BIST MALİ
|1.392
|1,23
|BIST BANKA
|1.263
|1,27
|BIST SİGORTA
|5.351
|0,74
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|926
|0,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.212
|1,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|647
|0,61
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.393
|0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|2.032
|0,73
|BIST BİLİŞİM
|957
|0,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|970
|0,39
|BIST LİKİT BANKA
|1.100
|1,28
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.766
|0,69
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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