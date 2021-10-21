Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.102 -1,26 BIST SINAİ 2.576 -0,17 BIST GIDA, İÇECEK 1.848 -0,61 BIST TEKSTIL, DERİ 943 -0,18 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.507 -0,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.171 0,61 BIST TAŞ, TOPRAK 1.713 -0,58 BIST METAL ANA 5.086 -0,93 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.741 0,09 BIST MADENCİLİK 1.482 0,14 BIST HİZMETLER 1.148 0,10 BIST ELEKTRİK 89 -0,65 BIST ULAŞTIRMA 1.849 -0,26 BIST TURİZM 338 -1,03 BIST TİCARET 3.041 0,27 BIST İLETİŞİM 390 0,29 BIST SPOR 1.067 -0,28 BIST İNŞAAT 1.894 1,63 BIST MALİ 1.368 -0,10 BIST BANKA 1.242 -0,54 BIST SİGORTA 5.390 0,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 922 -0,56 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.183 -0,33 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 645 1,41 BIST ARACI KURUMLAR 5.337 0,47 BIST TEKNOLOJİ 1.999 -0,12 BIST BİLİŞİM 947 -0,91 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 966 -0,42 BIST LİKİT BANKA 1.081 -0,46 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 1.708 0,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler