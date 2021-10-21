Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.102-1,26BIST SINAİ2.576-0,17BIST GIDA, İÇECEK1.848-0,61BIST TEKSTIL, DERİ943-0,18BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.102
|-1,26
|BIST SINAİ
|2.576
|-0,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.848
|-0,61
|BIST TEKSTIL, DERİ
|943
|-0,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.507
|-0,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.171
|0,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.713
|-0,58
|BIST METAL ANA
|5.086
|-0,93
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.741
|0,09
|BIST MADENCİLİK
|1.482
|0,14
|BIST HİZMETLER
|1.148
|0,10
|BIST ELEKTRİK
|89
|-0,65
|BIST ULAŞTIRMA
|1.849
|-0,26
|BIST TURİZM
|338
|-1,03
|BIST TİCARET
|3.041
|0,27
|BIST İLETİŞİM
|390
|0,29
|BIST SPOR
|1.067
|-0,28
|BIST İNŞAAT
|1.894
|1,63
|BIST MALİ
|1.368
|-0,10
|BIST BANKA
|1.242
|-0,54
|BIST SİGORTA
|5.390
|0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|922
|-0,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.183
|-0,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|645
|1,41
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.337
|0,47
|BIST TEKNOLOJİ
|1.999
|-0,12
|BIST BİLİŞİM
|947
|-0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|966
|-0,42
|BIST LİKİT BANKA
|1.081
|-0,46
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.708
|0,24
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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