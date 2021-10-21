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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.102-1,26BIST SINAİ2.576-0,17BIST GIDA, İÇECEK1.848-0,61BIST TEKSTIL, DERİ943-0,18BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.102-1,26
BIST SINAİ2.576-0,17
BIST GIDA, İÇECEK1.848-0,61
BIST TEKSTIL, DERİ943-0,18
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.507-0,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.1710,61
BIST TAŞ, TOPRAK1.713-0,58
BIST METAL ANA5.086-0,93
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.7410,09
BIST MADENCİLİK1.4820,14
BIST HİZMETLER1.1480,10
BIST ELEKTRİK89-0,65
BIST ULAŞTIRMA1.849-0,26
BIST TURİZM338-1,03
BIST TİCARET3.0410,27
BIST İLETİŞİM3900,29
BIST SPOR1.067-0,28
BIST İNŞAAT1.8941,63
BIST MALİ1.368-0,10
BIST BANKA1.242-0,54
BIST SİGORTA5.3900,27
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG922-0,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.183-0,33
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6451,41
BIST ARACI KURUMLAR5.3370,47
BIST TEKNOLOJİ1.999-0,12
BIST BİLİŞİM947-0,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.966-0,42
BIST LİKİT BANKA1.081-0,46
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.7080,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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