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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1470,28BIST SINAİ2.5740,36BIST GIDA, İÇECEK1.8700,37BIST TEKSTIL, DERİ9410,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.1470,28
BIST SINAİ2.5740,36
BIST GIDA, İÇECEK1.8700,37
BIST TEKSTIL, DERİ9410,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.5161,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.1500,77
BIST TAŞ, TOPRAK1.7240,29
BIST METAL ANA5.1270,26
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.693-0,11
BIST MADENCİLİK1.5050,21
BIST HİZMETLER1.150-0,40
BIST ELEKTRİK89-0,36
BIST ULAŞTIRMA1.891-1,47
BIST TURİZM340-0,49
BIST TİCARET3.038-0,36
BIST İLETİŞİM387-0,35
BIST SPOR1.0681,99
BIST İNŞAAT1.877-0,14
BIST MALİ1.3690,19
BIST BANKA1.2400,43
BIST SİGORTA5.3900,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9330,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1880,01
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6400,08
BIST ARACI KURUMLAR5.3570,05
BIST TEKNOLOJİ1.998-0,17
BIST BİLİŞİM9550,58
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9800,44
BIST LİKİT BANKA1.0760,48
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.696-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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