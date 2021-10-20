Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1470,28BIST SINAİ2.5740,36BIST GIDA, İÇECEK1.8700,37BIST TEKSTIL, DERİ9410,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.147
|0,28
|BIST SINAİ
|2.574
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.870
|0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|941
|0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.516
|1,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.150
|0,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.724
|0,29
|BIST METAL ANA
|5.127
|0,26
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.693
|-0,11
|BIST MADENCİLİK
|1.505
|0,21
|BIST HİZMETLER
|1.150
|-0,40
|BIST ELEKTRİK
|89
|-0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|1.891
|-1,47
|BIST TURİZM
|340
|-0,49
|BIST TİCARET
|3.038
|-0,36
|BIST İLETİŞİM
|387
|-0,35
|BIST SPOR
|1.068
|1,99
|BIST İNŞAAT
|1.877
|-0,14
|BIST MALİ
|1.369
|0,19
|BIST BANKA
|1.240
|0,43
|BIST SİGORTA
|5.390
|0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.188
|0,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|640
|0,08
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.357
|0,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.998
|-0,17
|BIST BİLİŞİM
|955
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|980
|0,44
|BIST LİKİT BANKA
|1.076
|0,48
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.696
|-0,01
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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