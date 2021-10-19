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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1270,80BIST SINAİ2.5771,09BIST GIDA, İÇECEK1.8701,12BIST TEKSTIL, DERİ9391,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.1270,80
BIST SINAİ2.5771,09
BIST GIDA, İÇECEK1.8701,12
BIST TEKSTIL, DERİ9391,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.4891,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.1360,63
BIST TAŞ, TOPRAK1.7140,96
BIST METAL ANA5.1630,89
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.7251,81
BIST MADENCİLİK1.5071,41
BIST HİZMETLER1.1560,78
BIST ELEKTRİK890,81
BIST ULAŞTIRMA1.925-0,29
BIST TURİZM3541,84
BIST TİCARET3.0511,46
BIST İLETİŞİM3880,84
BIST SPOR1.0431,04
BIST İNŞAAT1.8850,12
BIST MALİ1.3641,14
BIST BANKA1.2292,05
BIST SİGORTA5.3770,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9322,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1890,76
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6390,14
BIST ARACI KURUMLAR5.4160,97
BIST TEKNOLOJİ2.0000,66
BIST BİLİŞİM9480,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9951,44
BIST LİKİT BANKA1.0672,09
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.7090,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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