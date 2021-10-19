Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1270,80BIST SINAİ2.5771,09BIST GIDA, İÇECEK1.8701,12BIST TEKSTIL, DERİ9391,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.127
|0,80
|BIST SINAİ
|2.577
|1,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.870
|1,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|939
|1,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.489
|1,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.136
|0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.714
|0,96
|BIST METAL ANA
|5.163
|0,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.725
|1,81
|BIST MADENCİLİK
|1.507
|1,41
|BIST HİZMETLER
|1.156
|0,78
|BIST ELEKTRİK
|89
|0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.925
|-0,29
|BIST TURİZM
|354
|1,84
|BIST TİCARET
|3.051
|1,46
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,84
|BIST SPOR
|1.043
|1,04
|BIST İNŞAAT
|1.885
|0,12
|BIST MALİ
|1.364
|1,14
|BIST BANKA
|1.229
|2,05
|BIST SİGORTA
|5.377
|0,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|932
|2,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.189
|0,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|639
|0,14
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.416
|0,97
|BIST TEKNOLOJİ
|2.000
|0,66
|BIST BİLİŞİM
|948
|0,47
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|995
|1,44
|BIST LİKİT BANKA
|1.067
|2,09
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.709
|0,74
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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