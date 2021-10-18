Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.0831,00BIST SINAİ2.5370,81BIST GIDA, İÇECEK1.8490,38BIST TEKSTIL, DERİ928-0,36BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.083
|1,00
|BIST SINAİ
|2.537
|0,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.849
|0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|928
|-0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.471
|0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.097
|0,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.699
|0,54
|BIST METAL ANA
|5.101
|1,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.651
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|1.476
|1,16
|BIST HİZMETLER
|1.144
|0,20
|BIST ELEKTRİK
|88
|2,17
|BIST ULAŞTIRMA
|1.912
|-1,23
|BIST TURİZM
|346
|1,39
|BIST TİCARET
|3.020
|0,44
|BIST İLETİŞİM
|383
|-0,41
|BIST SPOR
|1.016
|-0,77
|BIST İNŞAAT
|1.877
|0,56
|BIST MALİ
|1.347
|-0,21
|BIST BANKA
|1.207
|-0,68
|BIST SİGORTA
|5.377
|-0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|913
|0,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.176
|0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|636
|0,04
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.291
|0,64
|BIST TEKNOLOJİ
|1.986
|-0,78
|BIST BİLİŞİM
|951
|0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|975
|-0,02
|BIST LİKİT BANKA
|1.047
|-0,62
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.684
|0,53
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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