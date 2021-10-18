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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.0831,00BIST SINAİ2.5370,81BIST GIDA, İÇECEK1.8490,38BIST TEKSTIL, DERİ928-0,36BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.0831,00
BIST SINAİ2.5370,81
BIST GIDA, İÇECEK1.8490,38
BIST TEKSTIL, DERİ928-0,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.4710,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.0970,42
BIST TAŞ, TOPRAK1.6990,54
BIST METAL ANA5.1011,78
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.6510,51
BIST MADENCİLİK1.4761,16
BIST HİZMETLER1.1440,20
BIST ELEKTRİK882,17
BIST ULAŞTIRMA1.912-1,23
BIST TURİZM3461,39
BIST TİCARET3.0200,44
BIST İLETİŞİM383-0,41
BIST SPOR1.016-0,77
BIST İNŞAAT1.8770,56
BIST MALİ1.347-0,21
BIST BANKA1.207-0,68
BIST SİGORTA5.377-0,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9130,37
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1760,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6360,04
BIST ARACI KURUMLAR5.2910,64
BIST TEKNOLOJİ1.986-0,78
BIST BİLİŞİM9510,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.975-0,02
BIST LİKİT BANKA1.047-0,62
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.6840,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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