Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.035-1,26BIST SINAİ2.5190,27BIST GIDA, İÇECEK1.8490,11BIST TEKSTIL, DERİ938-0,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.035
|-1,26
|BIST SINAİ
|2.519
|0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.849
|0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|938
|-0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.475
|-0,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.092
|0,99
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.694
|0,95
|BIST METAL ANA
|4.951
|0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.665
|-0,49
|BIST MADENCİLİK
|1.488
|-0,54
|BIST HİZMETLER
|1.140
|0,30
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|1.917
|1,06
|BIST TURİZM
|340
|1,07
|BIST TİCARET
|2.999
|0,10
|BIST İLETİŞİM
|383
|0,09
|BIST SPOR
|1.027
|0,38
|BIST İNŞAAT
|1.894
|0,00
|BIST MALİ
|1.355
|-0,68
|BIST BANKA
|1.225
|-1,60
|BIST SİGORTA
|5.363
|-0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|923
|-0,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.178
|-0,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|635
|0,28
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.274
|1,10
|BIST TEKNOLOJİ
|2.018
|0,22
|BIST BİLİŞİM
|954
|0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|979
|0,51
|BIST LİKİT BANKA
|1.061
|-1,55
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.670
|0,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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