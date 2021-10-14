Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.112-0,59BIST SINAİ2.5180,09BIST GIDA, İÇECEK1.8620,27BIST TEKSTIL, DERİ942-0,73BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.112
|-0,59
|BIST SINAİ
|2.518
|0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.862
|0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|942
|-0,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.490
|0,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.075
|0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.675
|-0,02
|BIST METAL ANA
|4.924
|0,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.700
|-1,06
|BIST MADENCİLİK
|1.503
|1,65
|BIST HİZMETLER
|1.140
|-0,17
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,73
|BIST ULAŞTIRMA
|1.896
|0,58
|BIST TURİZM
|334
|2,07
|BIST TİCARET
|3.013
|-0,85
|BIST İLETİŞİM
|382
|-0,15
|BIST SPOR
|1.024
|-0,64
|BIST İNŞAAT
|1.896
|-0,26
|BIST MALİ
|1.366
|0,15
|BIST BANKA
|1.243
|-0,28
|BIST SİGORTA
|5.425
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|935
|-0,48
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.184
|0,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|636
|1,26
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.229
|0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|2.014
|1,39
|BIST BİLİŞİM
|951
|1,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|977
|-0,98
|BIST LİKİT BANKA
|1.075
|-0,23
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.664
|0,17
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500