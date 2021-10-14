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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.112-0,59BIST SINAİ2.5180,09BIST GIDA, İÇECEK1.8620,27BIST TEKSTIL, DERİ942-0,73BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.112-0,59
BIST SINAİ2.5180,09
BIST GIDA, İÇECEK1.8620,27
BIST TEKSTIL, DERİ942-0,73
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.4900,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.0750,54
BIST TAŞ, TOPRAK1.675-0,02
BIST METAL ANA4.9240,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.700-1,06
BIST MADENCİLİK1.5031,65
BIST HİZMETLER1.140-0,17
BIST ELEKTRİK870,73
BIST ULAŞTIRMA1.8960,58
BIST TURİZM3342,07
BIST TİCARET3.013-0,85
BIST İLETİŞİM382-0,15
BIST SPOR1.024-0,64
BIST İNŞAAT1.896-0,26
BIST MALİ1.3660,15
BIST BANKA1.243-0,28
BIST SİGORTA5.4250,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG935-0,48
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1840,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6361,26
BIST ARACI KURUMLAR5.2290,27
BIST TEKNOLOJİ2.0141,39
BIST BİLİŞİM9511,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.977-0,98
BIST LİKİT BANKA1.075-0,23
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.6640,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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