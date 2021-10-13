Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1910,77BIST SINAİ2.5431,02BIST GIDA, İÇECEK1.872-0,27BIST TEKSTIL, DERİ9610,80BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.191
|0,77
|BIST SINAİ
|2.543
|1,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.872
|-0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|961
|0,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.503
|0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.101
|0,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.689
|0,07
|BIST METAL ANA
|4.983
|0,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.743
|3,91
|BIST MADENCİLİK
|1.480
|-0,70
|BIST HİZMETLER
|1.152
|0,75
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|1.898
|2,04
|BIST TURİZM
|332
|0,29
|BIST TİCARET
|3.079
|0,44
|BIST İLETİŞİM
|384
|0,99
|BIST SPOR
|1.034
|0,62
|BIST İNŞAAT
|1.907
|0,04
|BIST MALİ
|1.385
|0,77
|BIST BANKA
|1.269
|0,60
|BIST SİGORTA
|5.457
|1,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|963
|1,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.202
|1,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|633
|-0,06
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.227
|0,92
|BIST TEKNOLOJİ
|2.024
|0,79
|BIST BİLİŞİM
|967
|0,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|995
|-0,41
|BIST LİKİT BANKA
|1.097
|0,61
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.681
|1,28
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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