Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.116-0,26BIST SINAİ2.4740,26BIST GIDA, İÇECEK1.8950,12BIST TEKSTIL, DERİ958-0,13BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.116
|-0,26
|BIST SINAİ
|2.474
|0,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.895
|0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|958
|-0,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.464
|0,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.067
|-0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.694
|0,30
|BIST METAL ANA
|4.789
|0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.531
|0,58
|BIST MADENCİLİK
|1.431
|0,56
|BIST HİZMETLER
|1.138
|-0,02
|BIST ELEKTRİK
|85
|0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.867
|0,84
|BIST TURİZM
|316
|4,47
|BIST TİCARET
|3.041
|-0,20
|BIST İLETİŞİM
|381
|-0,42
|BIST SPOR
|1.022
|0,54
|BIST İNŞAAT
|1.879
|-0,26
|BIST MALİ
|1.363
|0,11
|BIST BANKA
|1.251
|0,13
|BIST SİGORTA
|5.328
|1,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|-0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.186
|0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|618
|-0,31
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.108
|-0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|1.930
|-0,26
|BIST BİLİŞİM
|933
|-0,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|978
|0,37
|BIST LİKİT BANKA
|1.079
|0,11
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.619
|0,37
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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