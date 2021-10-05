Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.183-0,75BIST SINAİ2.456-0,51BIST GIDA, İÇECEK1.915-0,02BIST TEKSTIL, DERİ977-0,95BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.183
|-0,75
|BIST SINAİ
|2.456
|-0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.915
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|977
|-0,95
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.485
|-1,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.063
|-0,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.689
|-0,81
|BIST METAL ANA
|4.629
|-0,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.546
|-1,01
|BIST MADENCİLİK
|1.397
|0,10
|BIST HİZMETLER
|1.146
|0,41
|BIST ELEKTRİK
|87
|-0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.856
|1,28
|BIST TURİZM
|300
|-0,59
|BIST TİCARET
|3.088
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|381
|0,17
|BIST SPOR
|1.025
|0,66
|BIST İNŞAAT
|1.895
|0,91
|BIST MALİ
|1.364
|0,43
|BIST BANKA
|1.244
|0,64
|BIST SİGORTA
|5.246
|0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|955
|-0,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.192
|0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|618
|0,31
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.224
|3,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.925
|-0,68
|BIST BİLİŞİM
|950
|-0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|979
|-0,44
|BIST LİKİT BANKA
|1.073
|0,37
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.594
|-0,03
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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